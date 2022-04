Recebe 27 mil euros por ser atingida com bola de golfe

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:17 Facebook

Moradora da Quinta do Lago ficou com vertigens crónicas e ansiedade frequente após acidente. Sofreu ferimentos quando abriu a janela do primeiro andar de casa.

Uma mulher de 65 anos vai receber 27 mil euros de indemnização por ter sido atingida com uma bola de golfe na cabeça. O acidente ocorreu em 2017 numa casa na Quinta do Lago, em Almancil, no Algarve. Em primeira instância, a seguradora do campo de golfe fora condenada a pagar 43 mil euros, mas o Tribunal da Relação de Évora reduziu o montante para 27 mil.

O acidente teve lugar na tarde de 21 de abril de 2017. Após abrir a janela do primeiro andar, a mulher foi atingida no sobrolho esquerdo por uma bola de golfe, proveniente de um campo contíguo ao lote da moradia na Quinta do Lago. Nunca foi possível identificar o golfista.