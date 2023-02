Recebe mais de 35 mil euros por ficar 18 anos sem o seu Mercedes

Relação de Lisboa condenou o Estado a indemnizar suspeita de branqueamento de capitais que acabaria por ser absolvida do crime.

A dona de um Mercedes vai receber 35.250 euros de indemnização do Estado, mais juros, por ter sido privada da sua viatura durante 18 anos, decidiu, este mês, o Tribunal da Relação de Lisboa. O automóvel foi apreendido em 2004, à ordem de um processo em que a proprietária era suspeita de branqueamento de capitais. Porém, dez anos depois, a mulher foi absolvida do crime.

O tribunal que absolveu a arguida também decidiu que o Mercedes lhe deveria ser devolvido. Mas a apreensão só seria declarada extinta no final de 2017. Depois disso, o Estado demorou ano e meio a apurar o valor da compensação definida por lei; e só em maio de 2019 é que a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública fixou a compensação em 15.468 euros. Um valor que a proprietária rejeitou, por considerá-lo "inferior ao prejuízo sofrido com a desvalorização da viatura", e que a levou a avançar para tribunal. O veículo só foi devolvido em maio de 2022. Durante quase duas décadas, esteve nas mãos da Polícia Judiciária, que fez com ele mais de 300 mil quilómetros.