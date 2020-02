Recebidas 900 denúncias de violência entre namorados no ano passado

JN/Agências Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu em 2019 um total de 900 denúncias de violência entre namorados e mais de 1200 denúncias de violência entre ex-namorados.

Em comunicado, a PSP explica que estes são totais aproximados, uma vez que a estatística global de 2019 ainda se encontra em consolidação.

A grande maioria das vítimas é do sexo feminino, entre os 18 os 24 anos.

Os homens são maioritariamente vítimas neste contexto na faixa etária entre os 25 e os 34 anos.

Entre esta quinta-feira e 19 de fevereiro a PSP realiza, através das Equipas do Programa Escola Segura, a Operação "No Namoro não há Guerra".

A PSP explica ainda que esta operação, que coincide com o assinalar da data do dia dos namorados (14 de fevereiro) tem como objetivo a realização de ações de sensibilização junto dos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, promovendo a prevenção da violência no namoro e violência doméstica.

"Num dia especial, que se pretende repleto de sentimento e simbolismo positivos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) não poderia ficar indiferente e, por isso, reforça o compromisso de manter a aposta na promoção ações de sensibilização visando, genericamente, a prevenção da violência doméstica e, especialmente, no âmbito do namoro", refere a PSP.

Segundo dados da PSP, durante o ano letivo de 2018/2019, no âmbito do programa Escola Segura, foram realizadas 1335 ações específicas sobre a temática da violência do namoro, envolvendo 35 212 alunos a nível nacional.