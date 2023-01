Mãe detida por deitar ao lixo bebé com vida

Mulher da Mealhada foi detida na sequência do resultado da autópsia do menino. Está indiciada pelo crime de homicídio e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

O recém-nascido deixado pela mãe num contentor do lixo na Mealhada, em julho último, estava vivo quando nasceu, confirmou a autópsia, e por isso a mulher foi ontem, segunda-feira, detida pela Polícia Judiciária de Aveiro por suspeita de homicídio, apurou esta terça-feira o JN. A mãe, na casa dos 30 anos, foi presente às Autoridades Judiciárias do DIAP de Aveiro para interrogatório judicial, tendo-lhe tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O crime pelo qual a detida iria responder estava dependente do resultado da autópsia do recém-nascido, um menino, que foi encontrado seis horas depois de a mulher o ter largado num caixote do lixo. Se tivesse nascido morto, a mãe poderia ser acusada de ocultação de cadáver. Estando vivo quando nasceu, como os exames do instituto de medicina legal confirmaram, estaria em causa o crime de homicídio, pelo qual está indiciada.