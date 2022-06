Recluso aproveita funeral da avó para tentar fugir

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:53 Facebook

Preso cumpre pena de 20 anos na cadeia de Vale de Judeus. Tentou chegar à estação de comboios da Damaia, na Amadora, debaixo dos tiros dos guardas prisionais.

Um recluso condenado a 20 anos de prisão tentou fugir à porta da Igreja da Damaia, na Amadora, onde estava prestes a começar o funeral da avó. Os guardas prisionais que o acompanhavam ainda efetuaram disparos para o ar durante a perseguição, mas o fugitivo só seria apanhado pela PSP quando estava a chegar à estação da CP, para apanhar um comboio que lhe permitisse escapar definitivamente.

Segundo o JN apurou, o recluso tem 30 anos, é natural da Cova da Moura, também no concelho da Amadora, e foi condenado a uma pena de prisão de 20 anos. Estava encarcerado na cadeia de Vale de Judeus, em Alcoentre, mas obteve autorização para assistir, ao início da tarde desta sexta-feira, ao funeral da avó. Chegou algemado à Igreja da Damaia, para as cerimónias fúnebres, e, à porta do templo, os guardas prisionais que o acompanhavam decidiram retirar-lhe as algemas, para que pudesse cumprimentar os familiares presentes.

Mas, logo que se viu sem as algemas, o recluso começou a correr em direção à estrada que existe nas imediações da igreja e fugiu. Os guardas prisionais ainda efetuaram disparos para o ar, para tentar amedrontar o fugitivo, mas este não parou de correr. Sem saber do paradeiro do homem, os guardas prisionais alertaram a PSP. E uma Equipa de Intervenção Rápida e outra com agentes da investigação criminal deslocaram-se para o local. Poucos minutos depois, localizaram o fugitivo.

Quando foi localizado, o fugitivo dirigia-se para a estação da CP, supostamente para apanhar um comboio que lhe permitisse consumar a fuga. Foi imediatamente detido e levado para a esquadra e, agora, vai ser entregue à Guarda Prisional, para regressar ao estabelecimento prisional.