Recluso cometeu duplo assassinato durante saída precária

Um traficante de droga aproveitou uma saída precária para assassinar um rival. Dois dias depois matou o amigo que sabia do crime. Os corpos nunca foram encontrados.

Um homem de 38 anos, residente em Gondomar, desapareceu a 1 de julho de 2018. Dois dias depois, desaparecia um seu conhecido, de 42 anos, também residente em Gondomar. Ambos possuíam histórico criminal e condenações por crimes contra a vida e tráfico de droga.

Dois anos depois, após "múltiplas e persistentes diligências", a Polícia Judiciária (PJ) concluiu que ambos foram assassinados pela mesma pessoas: um rival que na altura dos crimes cumpria pena no Estabelecimento Prisional de Coimbra. O crime estará relacionado com o tráfico de estupefacientes em meio prisional.

Segundo a PJ, o assassino aproveitou uma saída precária de cinco dias para cometer os homicídios dos dois indivíduos, que teria conhecido na cadeia. O homem ainda ocultou os cadáveres de ambos que, até hoje, não foram localizados.

O resultado da investigação de "muito elevada complexidade" foi agora remetido ao DIAP do Porto. O processo de inquérito explica que a segunda vítima terá sido morta por conhecer as circunstâncias do desaparecimento e morte da primeira.

Através de comunicado, a PJ acrescenta que "já na pendência do presente inquérito, o mesmo arguido foi mais uma vez condenado, agora a 11 anos de prisão, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, consumado no meio prisional, factos com ligações aos dois homicídios agora desvendados por esta investigação".