Recluso da cadeia de Paços de Ferreira testou positivo para covid-19

Um recluso do Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, está infetado com covid-19. Guardas prisionais estão a ser chamados para fazer o teste no Hospital de Vila Real.

O recluso não saía da prisão desde maio e, na passada sexta-feira, foi ao Hospital de Penafiel para fazer uma consulta de pré-cirurgia.

"Seguindo o protocolo, o preso foi testado à covid-19 e voltou para o estabelecimento prisional, onde foi colocado numa ala com mais uma centena de reclusos. Soube-se, esta segunda-feira, que está infetado e os dois guardas que o acompanharam hospital estão ao serviço. O pessoal da Guarda Prisional está com muito receio, pois desconhece-se como ocorreu o contágio", afirmou ao JN Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.

Neste momento, está em Paços de Ferreira o sub-diretor geral das cadeias e elementos do INEM. Estão a ser chamados todos os guardas de folga, para serem testados, ainda esta segunda-feira, no Hospital de Vila Real.

"Desconhecemos as razões para os guardas terem de ir a Vila Real. Entretanto, a ala onde se encontra o recluso, que está assintomático, foi isolada e ele foi colocado em confinamento", disse Jorge Alves.

"É urgente saber como aconteceu o contágio, pois o preso havia saído, em maio, para uma consulta médica e nunca mais voltou ao exterior. E houve testados no final daquele mês que deram negativo. É preciso saber, com urgência, quem mais está infetado no estabelecimento", referiu o sindicalista.