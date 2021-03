Recluso em gozo de licença de saída detido por violar dever de recolhimento

Hoje às 12:25 Facebook

Um recluso em gozo de licença de saída extraordinária foi detido em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, por desobediência após reincidir na violação do dever geral de recolhimento domiciliário..

Em comunicado, esta força policial explicou que, durante uma ação de patrulhamento, os militares verificaram que o suspeito, de 43 anos, ao aperceber-se da presença da patrulha fugiu, tendo sido posteriormente detido.

"Após diligências policiais, foi possível apurar-se que o suspeito era um dos intervenientes da tentativa de furto que ocorreu no dia 17 de março no concelho de Barcelos [distrito de Braga] e que já era reincidente no incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário", frisou.

Por se tratar de um recluso em gozo de licença de saída administrativa extraordinária, o suspeito foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, no distrito do Porto.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, adiantou a GNR.