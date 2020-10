Recluso encontrado morto na cela em Pinheiro da Cruz

RP Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um recluso, de 39 anos, foi encontrado morto na cela, na manhã de domingo, no Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola, tendo o corpo sido encontrado por guardas prisionais.

O preso regressara na quarta-feira da passada semana de uma saída precária e, como resulta do período pandémico que atravessamos, foi colocado numa cela individual para cumprir um período de quarentena.

Segundo afirmou ao JN fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), "foi chamado o INEM, o órgão de polícia criminal com competência territorial (GNR de Troia) e feita a comunicação ao Ministério Público que autorizou a deslocação do corpo para efeitos de autópsia que determinará as causas da morte".

A DGRSP refere, ainda, que o recluso "era objeto de acompanhamento clínico regular".