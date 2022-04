Recluso esconde-se em contentor para tentar evadir-se

Óscar Queiros Hoje às 12:00 Facebook

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Braga tentou, este domingo, evadir-se da cadeia onde está atualmente em prisão preventiva, ao esconder-se dentro de um contentor que iria ser recolhido por serviços externos à prisão. Mas os guardas prisionais conseguiram travar a fuga.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o recluso, de 21 anos e que mede 1,95 metros, conseguiu chegar a um corredor de acesso ao refeitório, onde se encontra um contentor.

O preso preventivo escondeu-se lá dentro ao que tudo indica à espera que o contentor fosse esvaziado pelos serviços de recolha de lixo e assim chegar ao exterior. Porém, os guardas prisionais detetaram logo a ausência do recluso e deram ordem para proibir qualquer entrada ou saída do Estabelecimento Prisional.

Assim nem o camião no lixo, nem fornecedores de comida ou outros bens puderam entrar na cadeia, enquanto os guardas procuravam o recluso. Pouco minutos depois de terem dado conta da ausência, os guardas encontraram o recluso no contentor do lixo, tendo sido conduzido para a sua cela.