Recluso esfaqueado na cadeia do Linhó

Um recluso foi esfaqueado com vários golpes, esta terça-feira de manhã, no pátio do Estabelecimento Prisional do Linhó, acabando por ser assistido e transportado à urgência do Hospital de Cascais pelos Bombeiros de Alcabideche.

Segundo noticia o jornal digital Cascais24, que cita fontes dos serviços prisionais e dos Bombeiros de Alcabideche, o recluso, de 27 anos, foi golpeado depois das 10 horas, no pátio do estabelecimento prisional, com uma arma branca improvisada.

Não são conhecidas as razões da agressão, que terá envolvido outros reclusos.

O recluso esfaqueado, que apresentava vários golpes no tórax e na região lombar, foi inicialmente assistido pelos Bombeiros de Alcabideche e por uma equipa da VMER do Hospital de Cascais.

Ainda segundo o Cascais24, o recluso foi transportado em estado grave àquela unidade hospitalar, mas estará livre de perigo.