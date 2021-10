Recluso falsifica na cadeia 40 quadros de pintores famosos

Reis Pinto Hoje às 07:40 Facebook

Obras encomendadas por conhecido "marchand" de arte do Porto detido pela Judiciária valeriam 250 mil euros.

Um recluso falsificou pelo menos 40 quadros de reputados pintores nacionais e estrangeiros. O homem, com cerca de 50 anos, que cumpria pena de prisão de 13 anos por diversos crimes e foi libertado há meses, usava a oficina de artesanato do estabelecimento prisional e agia por encomenda de um conhecido intermediário do Porto de venda de arte, que já andava no radar da Polícia Judiciária (PJ) há cerca de 10 anos. Algumas chegaram a ser autenticadas como verdadeiras.

O comissionista foi detido anteontem, após uma investigação que durava há três anos e vai prosseguir. Mais cinco pessoas foram constituídas arguidas, mas entre elas não está o falsário, que saiu da cadeia após cumprir dois terços da pena e encontra-se em paradeiro desconhecido. Tinha sido condenado por crimes contra o património e condução sem carta entre outros.