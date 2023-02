Recluso foi apascentar cabras e não regressou

Um recluso fugiu do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, quando trabalhava em regime aberto no pastoreio de cabras. As autoridades encetaram uma operação de busca que ainda não logrou encontrar o fugitivo.

Segundo confirmou a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), o preso encontrava-se "em regime aberto, a trabalhar no pastoreio de cabras e, como tal, com vigilância descontinuada, ausentou-se ilegitimamente dos terrenos do estabelecimento prisional".

Neste momento, o recluso continua a monte e a ser procurado por "diversos órgãos de polícia criminal". O fugitivo tem 26 anos e está em fase final de cumprimento de uma pena de dez anos, por crimes de furto e roubo.

PUB

"Como decorre do legalmente previsto, foi aberto processo de averiguações interno para apurar as circunstancias desta ocorrência", realça a DGRSP.