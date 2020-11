Recluso fugiu da cadeia de Sintra e está a ser procurado pelas autoridades

Marisa Rodrigues Hoje às 20:38 Facebook

O recluso que fugiu da cadeia de Sintra, esta quarta-feira, está a ser procurado pelas autoridades. Cumpria pena por tráfico de droga e é considerado perigoso.

O alerta já foi difundido para as várias forças de segurança, que tentam localizá-lo. Uma das possibilidades é que se tenha dirigido para o Sul do país onde tem ligações.

Adelino Veiga, de 36 anos, terá aproveitado uma distração dos guardas prisionais para saltar a barreira que separa os reclusos das visitas. Já no exterior foi visto a entrar num automóvel que seria conduzido por uma mulher, o que levanta fortes suspeitas de que a fuga tenha sido planeada.

Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), o homem estava a trabalhar num espaço em obras não murado e "a evasão foi detetada na altura em que teve lugar, pelo que se iniciaram imediatamente as diligências no sentido da sua recaptura". Ainda de acordo com a DGRSP, a fuga foi comunicada às autoridades policiais e ao tribunal, tendo já sido aberto um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu.