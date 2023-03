Recluso incendeia colchão no hospital prisional de Caxias

N.M./R.B.M. Hoje às 17:25, atualizado às 17:41 Facebook

Um incêndio deflagrou, este sábado à tarde, no hospital prisional de Caxias, em Oeiras. O incidente obrigou pelo menos um guarda e um auxiliar de ação médica a receberem assistência, por inalação de fumo.

Segundo informações recolhidas pelo JN, o incêndio teve lugar na ala poente do 4º piso do pavilhão clínico do Hospital Prisional de São João de Deus, onde, ultimamente, têm sido internados doentes psiquiátricos, por falta de vagas na respetiva ala psiquiátrica.

"Um doente do foro psiquiátrico, internado no 4º piso do Hospital Prisional, pegou fogo ao colchão e roupas de cama do espaço em que estava alojado, estando o foco de incêndio extinto e concluídos os procedimentos relativos à extração de fumos", informou a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

A DGRSP também informou que "não há qualquer registo de feridos, mas unicamente de pessoas que necessitaram de assistência na sequência de inalação de fumos".

Já há cerca de duas semanas, outro recluso ateou ali o fogo numa almofada, mas a situação foi rapidamente controlada. Entretanto, esse recluso foi devolvido à cadeia de Alcoentre.