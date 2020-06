Recluso libertado durante pandemia fica em preventiva por suspeita de roubo

JN/Agências Hoje às 17:35 Facebook

Um homem de 21 anos, libertado recentemente ao abrigo do regime excecional de flexibilização de penas, devido à pandemia de covid-19, foi detido na quarta-feira, em Lisboa, por suspeitas de roubo, anunciou esta sexta-feira a PSP.

"O suspeito, amplamente conhecido, foi recentemente libertado ao abrigo do regime excecional de flexibilização da execução das penas, na sequência do quadro pandémico", avançou a PSP, referindo que o jovem foi detido na freguesia da Penha de França, na sequência de uma queixa de roubo, "com violência", em que a vítima, um homem de 25 anos, ficou sem carteira, após ter sido interpelada com o pedido de um cigarro.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que, além desta ocorrência, o suspeito de roubo foi detido "por duas vezes por crimes desta natureza" nos últimos 12 meses, verificando-se que em ambas as situações lhe foi aplicada a pena de prisão preventiva.

Aquando da libertação antecipada devido à pandemia da covid-19, o jovem tinha em falta três anos e nove meses de pena de prisão efetiva para cumprir, "após se ter dado como provado a autoria de 12 crimes de roubo, alguns deles qualificados", referiu a PSP, adiantando que, após ser presente a tribunal para primeiro interrogatório de arguido detido, foi-lhe decretada, novamente, prisão preventiva.

O regime excecional de libertação de presos, no âmbito da pandemia por covid-19, permitiu libertar cerca de 1.900 reclusos.

Este regime permite a concessão de um perdão parcial de penas até dois anos, define um regime especial de indulto, do qual beneficiaram 14 detidos, autoriza saídas administrativas extraordinárias de reclusos e prevê a antecipação excecional da liberdade condicional.

Portugal contabiliza pelo menos 1.465 mortos associados à covid-19 em 33.969 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 10 mortos (+0,7%) e mais 377 casos de infeção (+1,1%).

O número de pessoas hospitalizadas subiu de 445 para 475, das quais 64 se encontram em unidades de cuidados intensivos (mais seis).

O número de doentes recuperados é de 20.323.