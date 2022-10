Recluso simula doença para ir ao hospital buscar telemóveis

Um recluso simulou uma doença para recolher quatro telemóveis escondidos numa das casas de banho do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). Os aparelhos seriam para utilizar na cadeia, mas foram detetados na revista que antecedeu a entrada do preso na cela.

Tudo aconteceu na madrugada do último domingo. Um recluso do estabelecimento prisional de Coimbra queixou-se de fortes dores abdominais e, perante a insistência de que não aguentava as dores, foi levado, já pelas 2 horas, ao CHUC.

Acompanhado pelos guardas prisionais, o presidiário entrou no Serviço de Urgência da unidade hospitalar e foi assistido por médicos e enfermeiros. No final, explica a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), o recluso pediu para ir à casa de banho, onde, no autoclismo de uma sanita, estavam escondidos quatro telemóveis. "O recluso aproveitou uma ida às instalações sanitárias do hospital para esconder os telemóveis que alguém aí havia deixado para esse efeito", explica fonte oficial da DGRSP.