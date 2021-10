Recuperada viatura roubada em 2015 em Guimarães

JN Hoje às 10:23 Facebook

A GNR de Vila Nova de Gaia conseguiu localizar e recuperar uma viatura que havia sido roubada em 2015 em Guimarães. Um homem de 54 anos foi identificado. O veículo será entregue ao legítimo proprietário.

No passado dia 25 de outubro, uma viatura inverteu a marcha e fugiu a grande velocidade para escapar a uma ação de fiscalização rodoviária da GNR em Paços de Ferreira. Os militares foram no seu encalço, mas o condutor em fuga efetuou diversas manobras perigosas, desrespeitou as regras de sinalização e de cedência de passagem, colocando em perigo os demais utentes da via.

Apesar de ter conseguido escapar à perseguição, os militares constaram mais tarde que a viatura possuía matrículas falsas e havia sido furtada em 2015, no concelho de Guimarães. No seguimento das diligências policias, militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia viriam a localizar o veículo no dia seguinte à fuga.

O condutor da viatura no momento da abordagem, um homem de 54 anos, com antecedentes criminais, foi identificado e dos factos foi dado conhecimento ao Tribunal Judicial de Paços de Ferreira e de Guimarães, avança a GNR em comunicado.

A viatura será agora entregue ao seu legítimo proprietário.

A ação de apreensão da viatura contou com o apoio de militares dos Postos Territoriais de Paços de Ferreira e Arcozelo.