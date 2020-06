Recuperadas várias viaturas furtadas em Bragança e Chaves

Glória Lopes Hoje às 16:45 Facebook

A PSP anunciou esta segunda-feira a recuperação de diverso material furtado nas cidades de Bragança e de Chaves, e identificou um grupo de indivíduos que se dedicava à prática reiterada deste tipo de crimes.

A operação passou pela realização de mandados de busca domiciliária e não domiciliária, em contexto de processos-crime, que permitiram recuperar diverso material furtado, nomeadamente um motociclo, dois ciclomotores, um velocípede sem motor, vários acessórios para automóveis, uma motobomba, um gerador, um televisor e artigos de informática.

A operação está inserida no desenvolvimento de diversas ações orientadas para o combate e prevenção de crimes contra o património, designadamente furtos de veículos e outros furtos qualificados, indicou uma fonte do comando da PSP de Bragança.

Até ao momento, a PSP ainda não conseguiu identificar os proprietários de todo o equipamento apreendido nas buscas pelo que solicita a visualização das fotografias do material apreendido na sua página de Facebook, no sentido do eventual reconhecimento desse material e sua entrega.