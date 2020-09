Recuperado carro usado em assalto que resultou na morte de uma mulher

Hoje às 11:11 Facebook

A PSP recuperou, esta madrugada, o carro utilizado no assalto que resultou na morte de uma mulher, em São João da Madeira, na quinta-feira.

Segundo a PSP, o veículo foi recuperado na Rua da Bica Velha, no Porto, às 1.50 horas.

Uma mulher morreu, na madrugada de quinta-feira, na sequência de ferimentos causados por arma de fogo, após uma ação da PSP. Durante a abordagem a suspeitos de furto, em São João da Madeira, "os policias efetuaram disparos com arma de fogo", informou a PSP, em comunicado.

"Posteriormente deu entrada, no Hospital de São João da Madeira, uma cidadã com ferimento por arma de fogo, que se supõe estar relacionada com a ocorrência descrita", adiantava, quinta-feira, a PSP. "A cidadã, com cerca de 23 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória e faleceu no hospital", pode ainda ler-se no documento.

Segundo apurou o JN, a vítima, Inês Carvalho, é do Porto e foi deixada na urgência do hospital pelo alegado companheiro de assalto, que abandonou o local.