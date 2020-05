Recuperado em Gaia BMW de 92 mil euros roubado em Guimarães

JN Hoje às 10:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi recuperado em Vila Nova de Gaia, na sexta-feira, um carro BMW, no valor de 92 mil euros, que havia sido roubado em Guimarães. Um homem de 31 anos e sem antecedentes criminais foi identificado pelas autoridades.

A viatura foi recuperada pelo Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia, na sexta-feira, depois de uma denúncia anónima relacionada com um furto.

"Após a realização de uma busca domiciliária na localidade de São Félix da Marinha, foi possível apurar a localização da viatura e identificar um homem, de 31 anos e sem antecedentes criminais, que tinha a viatura em sua posse", pode ler-se no comunicado da GNR.

Além do carro BMW de 92 mil euros, foram ainda apreendidas duas matrículas alemãs falsas e um pára-choques.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.