Recuperado o caiaque furtado ao campeão do mundo Fernando Pimenta

JN Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O caiaque furtado a Fernando Pimenta em março foi agora recuperado pela GNR, anunciou aquela força policial em comunicado, este domingo.

O Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos, constituiu arguido um homem de 48 anos, na sexta-feira, por suspeita do crime de furto, no concelho do Porto, pode ler-se no comunicado.

O caiaque, avaliado em cerca de três mil euros, será entregue ao seu legítimo proprietário e o suspeito, com antecedentes criminais neste tipo de crimes, foi constituído arguido.

Segundo Fernando Pimenta, foi neste caiaque que se sagrou bicampeão do Mundo em 2018.