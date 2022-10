Recusou pagar dívida em peixaria e ainda roubou um saco de camarão

JN Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cliente com dívidas numa peixaria de Aveiro foi detido esta sexta-feira depois de ter obrigado uma funcionária do estabelecimento que lhe lembrou o calote e encher um saco com camarão.

O homem, de 55 anos, mostrou à empregada navalhas e munições de arma de fogo quando ela tentou recusar, ameaçando-a. Ela obedeceu e encheu o saco com marisco avaliado em 26,50 euros e ele fugiu sem pagar.

A PSP, que já o conhecia, intercetou-o junto à sua casa, ainda com duas navalhas, uma faca, um canivete e as munições.

PUB

Além disso, tinha também um telemóvel, uma box de uma operadora de canais de TV digitais, quatro relógios, três canhões de fechaduras, sete conjuntos de chaves, dois pares de óculos, um chicote, 24 cassetes de música, um secador, um fato camuflado, munições e várias moedas portuguesas e estrangeiras, entre outros objetos de menor valor. Como não justificou a sua posse foi tudo apreendido.