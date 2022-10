Recusou sentar-se no avião durante turbulência e agrediu tripulante

Reis Pinto Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher, com 58 anos, foi detida pela PSP por ter agredido a tripulante de um voo que tinha Lisboa como destino. A detida ignorou ordens para se sentar quando o avião atravessava uma zona de turbulência

A mulher foi detida, segunda-feira, cerca das 5.45 horas, por agentes da Divisão de Segurança Aeroportuária, por ser suspeita da prática do crime de agressão a tripulante de companhia aérea.

"Após a chegada de um voo a PSP foi chamada a bordo de aeronave a pedido do supervisor, onde havia reporte de agressão praticado por passageira a uma tripulante de voo. Do percebido, durante o voo, numa zona de turbulência, foi dada a ordem para os passageiros se manterem sentados, tendo a suspeita ignorado a ordem emanada, mantendo-se em pé e tendo agredido a tripulante com um telemóvel de sua propriedade", referiu a PSP, em comunicado divulgado hoje.

PUB

A PSP recebeu a passageira sob detenção, constituiu-a arguida, fê-la prestar Termo de Identidade e Residência e presente em primeiro interrogatório judicial, na Instância Local Criminal de Lisboa - Secção de Pequena Criminalidade, foi-lhe decretada a suspensão provisória do processo.