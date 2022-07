"Red Man" começa a ser julgado por abuso de autoridade

O julgamento do caso conhecido como "Red Man" vai começar esta terça-feira, no Tribunal Militar de Lisboa, no Campus da Justiça, com cinco arguidos acusados de crimes relacionados com as agressões a vários instruendos do 40.º curso de formação da Guarda Nacional Republicana (GNR), em Portalegre, que decorreu em 2018.

O principal arguido, João Semedo, o chamado "Red Man", é acusado da prática de seis crimes de abuso de autoridade, por ofensa à integridade física, punidos pelo Código de Justiça Militar.

O então instrutor, com a categoria de alferes, agrediu vários instruendos no treino de bastão extensível. Na altura, o JN divulgou imagens das agressões, captadas por telemóvel, que causaram ferimentos a vários instruendos. Alguns tiveram de receber assistência hospitalar, sendo mesmo operados.