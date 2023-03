Rede com familiares de ex-Big Brother começa a ser julgada

Fernando Pires Hoje às 07:35 Facebook

Começam a ser julgados esta terça-feira no Tribunal de Bragança os cinco detidos pela GNR, dois dos quais familiares de ex-concorrentes do Big Brother, por suspeita de pertencerem a uma rede de tráfico de drogas com epicentro em Mirandela.

Quatro dos arguidos estão em prisão preventiva há nove meses. São eles Jorge Figueiredo, a sua mulher, Sónia Pinto, técnica superior na Câmara de Mirandela. Amílcar Teixeira, pai de Edmar, antigo concorrente do Big Brother, todos de Mirandela, e Vítor Soares (Vitó), de 33 anos, de Gaia, marido de Sónia Jesus, que participou na mesma edição do reality show da TVI com Edmar. O Ministério Público (MP) deduziu ainda acusação contra Júlio Carvalho, de Boticas, que está em liberdade. Em causa estão crimes de tráfico de estupefacientes, detenção de arma proibida e tráfico e mediação de armas.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP) a que o JN teve acesso, neste inquérito não estão incluídos o tenente adjunto do comandante do destacamento territorial da GNR de Torre de Moncorvo, e o seu irmão, capitão do Serviço de Trânsito da GNR, a exercer no Porto, que são arguidos por suspeita de envolvimento na rede. Deverão ser julgados num processo à parte, pois as investigações ainda prosseguem.