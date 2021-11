Rede criminosa assaltou 64 lojas de malas Cavalinho

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:56 Facebook

Produtos furtados vendidos pela Internet. Pedida equipa especial para combater onda de crimes.

Com os dois furtos desta semana em Lousada e Famalicão, subiram para 64 os assaltos, em menos de dois anos, a lojas que vendem malas da marca Cavalinho. A vaga de crimes, que atinge sobretudo o Norte do país, já provocou um prejuízo de milhares de euros, o encerramento de espaços comerciais e atrasos no pagamento de encomendas.

A Cavalinho fala num clima de medo entre os lojistas, enquanto fontes das forças de segurança pedem a criação de uma equipa especial que junte GNR e PSP no combate a uma rede organizada, que ataca com planeamento e que escoa as malas pelas redes sociais.