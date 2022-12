Rede criminosa era liderada por família francesa e marido da apresentadora Ana Lúcia Matos

Tiago Rodrigues Alves com Alexandre Panda Hoje às 07:58 Facebook

Septuagenária, filha e genro geriam célula em Guimarães. Max Cardoso condenado a pena de prisão efetiva em França.

Uma família francesa e um luso-francês, marido da apresentadora Ana Lúcia Matos, chefiavam em Portugal um grupo criminoso dedicado à fraude fiscal que, a nível europeu, movimentou mais de 2,2 mil milhões de euros. Uma ação desencadeada pela Diretoria do Norte da PJ desmantelou o esquema e deteve 14 suspeitos que, hoje, continuam a ser ouvidos pelo juiz Pedro Miguel Vieira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

O grupo criava cascatas de empresas para camuflar transações e ficar com o IVA de produtos informáticos e telemóveis vendidos através de plataformas online. Só em Portugal terão lesado o Estado em 300 milhões de euros.