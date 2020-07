Rede criminosa vendia cartas para transportar crianças por 200 euros

Alexandre Panda Hoje às 09:47 Facebook

Donos de escola de condução, funcionário do IMT, advogada e médicos acusados de associação criminosa. Licenças de TVDE e renovações também garantidas sem formação.

Um casal proprietário de uma escola de condução de Lisboa foi acusado pelo Ministério Público (MP) de ter montado uma rede de corrupção para fornecer ou revalidar cartas de motorista de camião, certificados de motorista de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) e licenças de motoristas de transporte coletivo de crianças (TCC), sem que os clientes tivessem de realizar entre 35 a 50 horas de formação. Os "clientes" pagavam cerca de 200 euros para obter ou revalidar as cartas.

Em causa, para além da corrupção, estão crimes de falsificação de documento, emissão de atestados falsos, falsidade informática e abuso de poder. Com a ajuda de um funcionário do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) com responsabilidades na área da fiscalização do ensino da condução, da sua mulher, que é advogada, de médicos e de uma rede de angariadores, o casal garantia a atribuição das licenças. Ao todo, são 120 arguidos no processo, contando também com os beneficiários do esquema.