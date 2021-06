Rede de tráfico de droga com 16 arguidos começou a ser julgada em Bragança

Glória Lopes Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Bragança começou a julgar esta terça-feira uma das principais redes de tráfico de droga que introduzia estupefacientes na cidade. Dezasseis pessoas, quatro mulheres e 12 homens, estão acusados em co-autoria material de um crime de tráfico de droga. Dois dos suspeitos estão em parte incerta e faltaram à primeira sessão do julgamento, que está a decorrer no Nerba-Associação Empresarial de Bragança, com fortes medidas de segurança.

A rede foi desmantelada pela PSP numa operação realizada a 2 de setembro de 2020 na cidade de Bragança. Num primeiro momento, foram detidas oito pessoas, cinco homens e três mulheres, entre os 21 e os 60 anos, numa ação policial realizada em vários bairros da cidade transmontana e em Lebução (Valpaços). Foram aprendidas diversas drogas, nomeadamente cocaína suficiente para 400 doses e heroína que dava para 150 doses, cerca de 3800 euros em dinheiro, duas viaturas ligeiras, 12 telemóveis e diversos utensílios associados ao tráfico de estupefacientes, nomeadamente à dosagem, pesagem e distribuição.

A investigação estava no terreno há sete meses. A maioria dos arguidos são desempregados mas também há estudantes no grupo.

O grosso dos arguidos reside na cidade brigantina, são todos de nacionalidade portuguesa e presume-se que as cabecilhas do grupo sejam uma mulher com 60 anos e a sua filha. A estrutura organizada de distribuição direta de estupefacientes estava sedeada em Bragança e atuava na cidade concertadamente, vendendo diretamente ao consumidor.

Aquando da realização da operação da PSP, uma das principais intervenções teve lugar no Bairro da Mãe d'Água, em Bragança, mas a ação policial decorreu também em outras zonas da cidade, envolvendo cerca de 60 agentes e todas as valências da PSP, desde a segurança operacional, cinotecnia e investigação criminal, contando ainda com o apoio da GNR de Valpaços.

Segundo a acusação, numa primeira fase, uma das arguidas deslocava-se ao Porto para adquirir a droga que distribuía pelos outros que, posteriormente, a vendiam a terceiros ou usavam. Mais tarde, outros arguidos terão passado a adquirir o produto estupefaciente no Porto, onde chegaram a deslocar-se de táxi, e em Zamora (Espanha) e Valpaços, com o objetivo de a vender em Bragança.

No processo estão arroladas 52 testemunhas, cuja maioria é toxicodependente, que comprava droga aos arguidos.