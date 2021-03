Rede de tráfico de droga desmantelada em Peso da Régua e Tarouca

Sandra Ferreira Hoje às 15:47 Facebook

Dois homens, de 30 e 33 anos, suspeitos de tráfico de droga, foram detidos, esta quarta-feira, por suspeita de tráfico de droga nos concelhos de Peso da Régua e Tarouca.

Os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Lamego, que investigavam os suspeitos há cerca de meio ano, apuraram que os indivíduos, além de consumirem, faziam diariamente mais de 30 transações de droga a consumidores, residentes nos concelhos de Peso da Régua e Tarouca.

Após quatro buscas, domiciliárias e a veículos, os militares apreenderam 250 doses de heroína, 40 doses de cocaína, uma viatura ligeira, um telemóvel, material de embalamento, corte e acondicionamento de estupefacientes.

"Com esta operação foi possível desmantelar uma rede de tráfico de estupefacientes que operava naqueles concelhos", realça a GNR em comunicado.

Os detidos vão ser presentes na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Viseu.

A ação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Viseu, do Grupo de Intervenção Cinotécnico e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.