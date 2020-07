Rede de tráfico internacional de esteroides funcionava em casa do Montijo 

Rogério Matos Hoje às 16:54 Facebook

O trabalho de investigação da PSP do Montijo culminou esta segunda-feira no desmantelamento do que a autoridade acredita ser uma operação de tráfico internacional de esteroides. A operação policial decorreu numa casa no Montijo e apanhou em flagrante dois homens com 30 anos a embalar encomendas de esteroides para envio para vários pontos da Europa. Os dois suspeitos foram constituídos arguidos.

O que começou com a interceção de um homem que tinha consigo uma quantidade muito elevada de esteroides levou à apreensão de milhares de esteroides anabolizantes contrafeitos. Em casa e no carro do principal suspeito, a PSP encontrou 6248 embalagens de vários tipos de injetáveis na sua maioria testosterona e hormona de crescimento que renderiam aos contrabandistas milhares de euros.

Em comunicado, a PSP diz acreditar ter-se deparado com uma rede de tráfico internacional com destino a vários pontos da Europa, uma vez que encontrou vinhetas impressas para colocar nos frascos de comprimidos, comprovativos de encomendas expedidas, etiquetas de envio e envelopes para o envio de encomendas.

Para além dos esteroides anabolizantes, substâncias utilizadas ilegalmente por alguns praticantes de desportos para melhorarem os seus resultados e para aumentar a massa corporal, a PSP apreendeu milhares de comprimidos e outros tipos de medicação de venda controlada pelo Infarmed.