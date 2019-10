Rede de venda de gasolina contrafeita desmantelada em Braga e Porto

Hoje às 10:18 Facebook

A Unidade de Ação Fiscal da GNR apreendeu em Braga e no Porto 13 mil litros de produtos químicos usados como substitutos de gasolina, no âmbito da operação "Escape Limpo".

"Os produtos químicos apreendidos eram utilizados como substitutos da gasolina para abastecer veículos, escapando desta forma à respetiva tributação", explica a GNR, em comunicado.

Durante a operação "Escape Limpo" - que incluiu a realização de 34 buscas, das quais 25 domiciliárias e nove em armazéns e veículos -- foram ainda apreendidos 24.380 cigarros e três mil euros.

No seguimento da ação foram identificados quatro homens, com idades entre os 30 e 55 anos, e duas empresas da área de produtos químicos.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e indiciados da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo de produtos sujeitos a Imposto Sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos, sendo os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.

A operação, desenvolvida pela Destacamento no Porto Unidade de Ação Fiscal da GNR, surgiu "na sequência de uma investigação que decorria há cerca de seis meses, com a finalidade de desmantelar uma rede ilegal que se dedicava à distribuição e venda a consumidores finais de produtos com características carburantes".

Na operação "Escape Limpo" colaboraram uma equipa especializada em matérias perigosas da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR e a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).