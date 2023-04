Rede do "Barão da Pasteleira" usava casas camarárias devolutas e por atribuir

Três frações da Domus Social serviam para fuga dos "pontas" e para guardar dinheiro e drogas. Grupo "Pica-Pau/Picolé" funcionava por turnos e tinha escalas de esconderijos.

Três casas camarárias desocupadas e por atribuir no Bairro da Pasteleira Nova eram usadas para o tráfico de droga por um dos principais grupos criminosos da zona Norte. Os membros da rede conhecida como "Pica-Pau/Picolé" cumpriam um turno matinal e um turno vespertino e tinham uma escala rotativa das casas de fuga para enganar a Polícia. Foi desmantelado na passada semana pela PSP, numa das maiores operações dos últimos anos.

Além das três casas, os traficantes liderados pelo "Barão da Pasteleira" pagavam a pelo menos quatro moradores para cederem as suas habitações para apoio ao negócio. Serviam para fuga dos vendedores (os "pontas") e guardar o dinheiro, a droga para venda (as "cartas") e as sobras do dia.