Rede internacional usava Portugal para branquear verbas de burlas

A Polícia Judiciária deteve, em flagrante delito, um homem de 71 anos por branqueamento e falsificação de documentos. O suspeito fará parte de uma rede internacional dedicada a burlas informáticas.

A detenção ocorreu na sexta-feira, em Lisboa, quando o homem se preparava para fazer um levantamento em numerário da conta de uma empresa, da qual dizia ser gerente.

Segundo apurou a investigação da PJ, em estreita colaboração com autoridades policiais de França e Israel, o indivíduo fará parte de uma organização criminosa internacional dedicada a burlas de natureza informática em países estrangeiros. Depois, o grupo usava o sistema bancário português para branquear as elevadas somas obtidas ilicitamente.

Entre novembro de 2019 e março deste ano, com recurso a três passaportes falsificados, o homem abriu um total de três empresas em território nacional e várias contas bancárias em diversos bancos portugueses.

As contas começaram então a receber dezenas de transferências, todas com origem internacional. Seguiam-se depois múltiplas transferências internacionais com o objetivo de dissimular a origem e o destino dos fundos.

Estima-se que os valores creditados nestas contas ascendam a 3,7 milhões de euros, sendo que tudo aponta que a organização apenas usasse Portugal para efeitos de branqueamento de capitais.

O homem foi apresentado às autoridades judiciais e ficou em sujeito a prisão preventiva.