Rede usava acidentes de carro encenados para burlar seguradoras

Uma rede de 79 indivíduos vai ser julgada por, ao longo de mais de cinco anos, ter lesado oito seguradoras em mais de 1,5 milhões de euros com falsos acidentes no Ribatejo e na Grande Lisboa.

Alguns dos carros sinistrados terão sido usados em várias encenações, "resolvidas" com declarações amigáveis e, por vezes, até com a presença da polícia no local. Por ano, os peritos de seguros estimam que as seguradoras do ramo automóvel perdem 250 milhões em fraudes (ler página ao lado).

Burladas neste caso foram a Victoria Seguros, GNB, Caravela, Liberty, Seguradoras Unidas, Lusitânia, Via Direta e a Fidelidade, que exigem ser indemnizadas.