Reformado alcoólico detido por ameaçar vizinhos com pistola e catana

Sexagenário passou a beber em excesso desde que ficou reformado. Andava na rua armado e prometia matar quem lhe aparecesse pela frente

Um sexagenário alcoólico passou os últimos dois anos a ameaçar de morte a esposa e os vizinhos. Muito agressivo, o reformado andava na rua armado, exibiu uma catana aos moradores da pequena localidade do concelho de Amarante e disparou a pistola ilegal nas traseiras da sua habitação, provocando o pânico nas vítimas.

Na última terça-feira, foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel da GNR, mas libertado após ser interrogado pelo juiz de instrução criminal. Está proibido de adquirir e usar armas de fogo ou armas brancas e tem de entregar no posto policial da sua área de residência todas as armas que possua. Está ainda obrigado a cumprir um tratamento à sua dependência alcoólica.

O cenário de violência agravou-se quando, há dois anos, o sexagenário ficou reformado e sem ocupação laboral. Passou, desde então, a consumir bebidas alcoólicas em excesso e era já bêbado que arranjava problemas. Chegou a ser visto no interior de um café com uma pistola que guardava no bolso das calças e em várias ocasiões ameaçou de morte quem o rodeava.

Vizinhas em pânico com disparos

No entanto, eram os vizinhos quem mais sofriam. Já neste mês, o reformado insultou e prometeu matar duas mulheres e, logo de seguida, dirigiu-se para as traseiras da sua residência para fazer disparos para o ar com uma arma ilegal. As mulheres ficaram em pânico com a ideia de serem alvejadas. Noutro episódio, andou pela rua com uma catana, dizendo que iria usá-la para abater quem lhe aparecesse à frente.

As ameaças foram denunciadas à GNR e levou os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel a casa do reformado. Durante as buscas efetuadas foram apreendidas "uma arma de fogo sem documentação válida, uma arma branca e diversas munições".