Reformado detido por vários fogos na Póvoa de Lanhoso

A Polícia Judiciária de Braga, deteve, na quarta-feira, o presumível autor de quatro incêndios florestais, ocorridos nos dias 8, 9 e 10 de agosto, na freguesia de Campos, na Póvoa de Lanhoso. O suspeito é um septuagenário, aposentado, que a polícia acredita, terá ateado os fogos "por motivos fúteis".

Segundo o comunicado da PJ, o local "onde ocorreram os incêndios tem registado, ao longo dos últimos anos, recorrentes ignições, com natureza dolosa". Trata-se de uma zona de mancha florestal inserida numa zona agrícola, com casas próximas, "gerando enorme risco, o que se traduziu em elevadíssimo perigo concreto para as pessoas, para os seus bens patrimoniais".

A investigação da PJ, permitiu "a recolha de assinalável acervo probatório", levando esta polícia a concluir que o homem recorria à chama direta para provocar as ignições. "Os incêndios consumiram vegetação arbustiva e arbórea" e só não terão tido consequências mais graves, devido à pronta ação dos bombeiros, conclui a PJ, em comunicado.

PUB

O detido é hoje presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.