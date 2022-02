Reformado pedófilo tentou violar menina de 10 anos

T.R.A. Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 73 anos foi detido pela Polícia Judiciária pela prática reiterada de crimes de abuso sexual de crianças e violação. Os casos ocorreram no ano passado em Espinho.

Segundo a PJ, o homem, que "manifesta uma preferência sexual por crianças e pré-adolescentes do sexo feminino", para a sua "gratificação sexual", abordava potenciais vítimas em bairros pobres e aliciava-as com dinheiro para a compra de guloseimas.

No último caso conhecido, no início do mês de novembro do ano passado, o arguido tentou violar uma menina de apenas 10 anos de idade. Os factos foram denunciados à PJ que, de imediato, iniciou uma investigação.

"As diligências desenvolvidas conduziram à identificação do autor e permitiram recolher indícios da prática dos referidos crimes, culminando agora com a detenção do agressor", relata um comunicado da PJ.

O detido, de 73 anos, aposentado, sem antecedentes criminais, foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.