Reformado rapta menores para as violar em Torre de Moncorvo

Alexandre Panda Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um reformado, de 73 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por ter raptado e abusado sexualmente de dois menores, em Torre de Moncorvo.

Os crimes aconteceram entre os anos de 2019 e 2020, durante a época do verão, numa localidade de Torre de Moncorvo, sendo vítimas duas crianças atualmente com 11 e 18 anos. O mais novo é um rapaz e a outra vítima é do sexo feminino.

De acordo com a PJ de Vila Real, o arguido abordou as vítimas e "introduziu-as à força ou mediante ardil na sua viatura automóvel e conduziu-as para um local ermo onde abusou sexualmente das mesmas".

Nos dois casos, apesar de terem sido sequestradas na viatura, as vítimas conseguiram libertar-se e fugir. Apresentaram queixas junto das autoridades.

Em causa estão crimes de rapto, coação sexual e abuso sexual de crianças. O reformado vai ser esta quinta-feira levado a tribunal para ser submetido ao primeiro interrogatório judicial.