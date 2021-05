Registadas mais de 60 queixas por dia de violência doméstica

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:30 Facebook

Entre janeiro e março, houve mais presos preventivos e mais condenações a penas de prisão efetivas do que no primeiro trimestre do ano passado.

Nos primeiros três meses deste ano, foram apresentadas mais de 60 queixas por violência doméstica por dia, na GNR e na PSP. Um número elevado, mas que significa menos 13% do que o registado no primeiro trimestre do ano passado. Mesmo assim, e em comparação com o período homólogo, no início de 2021 houve mais presos preventivos, mais condenações a penas de prisão efetivas, a aplicação de mais medidas de afastamento e mais agressores em tratamento. Os dados estatísticos mostram também que houve mais homicídios em contexto de violência doméstica.

Os números foram anunciados ontem pelo Governo e revelam que, entre janeiro e março, a GNR e a PSP receberam 5517 queixas por violência doméstica. Ou seja, mais de 60 ocorrências diárias foram participadas às forças de segurança. No primeiro trimestre de 2020, o número de denúncias chegou às 6358 e, no último trimestre do ano passado, foram 5981 os casos comunicados.