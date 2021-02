Registados picos de casos de covid-19 na PSP e bombeiros em janeiro

JN/Agências Hoje às 11:44 Facebook

O ministro da Administração Interna disse esta quarta-feira que se registaram em janeiro picos de casos de covid-19 nas forças de segurança e nos bombeiros, tendo atingido 10% do efetivo da PSP e mais de 500 bombeiros.

"Tivemos picos em janeiro de infeções e de isolamento profilático nas forças de segurança, que chegaram a atingir no caso da PSP cerca de 10% do efetivo", disse Eduardo Cabrita aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, referindo que na GNR os números foram menores.

O ministro avançou também que mais de 500 bombeiros estiveram infetados com covid-19 ou de quarentena em janeiro.

Eduardo Cabrita sublinhou que foi na segunda quinzena de janeiro que se registou este "nível mais elevado".

O governante garantiu que estes casos de covid-19 nas forças de segurança e nos bombeiros não colocaram em causa a capacidade operacional e de resposta no âmbito do combate à pandemia e do estado de emergência.

Neste sentido, o ministro explicou que, integrados nas funções essenciais do Estado, os elementos das forças de segurança e os bombeiros são prioritários no processo de vacinação contra a covid-19.