Regou mulher com líquido inflamável e ateou-lhe fogo

A Polícia Judiciária deteve na ilha de São Miguel, nos Açores, um homem, de 38 anos, que regou a mulher com um líquido inflamável e ateou-lhe fogo.

Os factos ocorreram na madrugada do passado sábado, quando a vítima, de 36 aos, que se encontrava em casa, foi interpelada pelo marido, que lhe regou parte do corpo com um líquido inflamável e logo depois usou um isqueiro para atear o fogo.

"As chamas foram extintas com a ajuda do agressor e a vítima foi encaminhada para unidade hospitalar, onde permanece internada", relatou a PJ.

O detido foi ouvido em Tribunal tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva.