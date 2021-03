Regulamentado subsídio de risco extraordinário para forças de segurança

JN Hoje às 10:30 Facebook

O subsídio de risco extraordinário para profissionais das forças de segurança na linha da frente no combate à covid-19 foi regulamentado em portaria esta quarta-feira.

A Portaria n.º 69/2021, publicada esta quarta-feira no Diário da República, "define os termos de atribuição do subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença COVID-19 e revoga a Portaria n.º 67-A/2021, de 17 de março". O subsídio já tinha sido regulamentado para os profissionais de saúde e vai ser pago este mês. Já o subsídio para a Forças Armadas só será pago em abril.

Segundo o documento, "enquanto persistir a situação de pandemia da doença covid-19 em período de emergência, calamidade ou contingência", será atribuído um subsídio extraordinário de risco "aos profissionais de serviços essenciais da responsabilidade do Estado, como as Forças Armadas, forças de segurança e bombeiros enquanto forças de socorro", que tenham praticado, "de forma continuada e relevante, atos diretamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infetados".

Esta portaria aplica-se aos militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana e aos elementos da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e aos profissionais da carreira de sapador bombeiro que trabalhem diretamente com pessoas suspeitas e doentes infetados.

As atividades de risco incluem a prestação de "serviços de saúde em unidade hospitalar, centro de acolhimento de pessoas suspeitas e doentes infetados por SARS-CoV-2, unidade de saúde militar ou centro clínico diretamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infetados"; "ações de descontaminação de veículos e instalações"; "ações de controlo e de verificação da aplicação das medidas de confinamento obrigatório"; "equipas de operações de socorro, de transporte pré-hospitalar, de evacuações médicas ou de transporte de reclusos"; e "equipas de colheita de amostras para teste laboratorial de pessoas suspeitas e doentes infetados".