Rei do Catalisadores furtou carro em Alfena antes de atropelamento na Circunvalação

O Opel Corsa em que seguia Vítor Macedo, conhecido como o Rei dos Catalisadores, fora furtado esta madrugada em Alfena, Valongo. Ao fugir em contramão da PSP, atropelou um ciclista de 62 anos na Circunvalação. No interior do carro foram encontrados estupefacientes.

Pouco depois das 8 horas da manhã, a PSP detetou o carro furtado a circular em Matosinhos e foi no seu encalço. Vítor encetou uma fuga e subiu em contramão a Estrada da Circunvalação, no sentido da rotunda AEP.

Perto do bairro da Biquinha acabou por embater de frente num ciclista que seguia com um grupo de amigos. A vítima, de 62 anos, foi atingida com violência e terá partido a clavícula. Foi transportado para o Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, pelos Bombeiros de Leixões.

Após o embate, Vítor ainda tentou pôr-se novamente em fuga, mas a PSP cortou-lhe o caminho e deteve-o. No carro, também seguia a sua namorada, de 30 anos. Após a detenção, as autoridades encontraram estupefacientes na viatura.