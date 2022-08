"Rei dos Catalisadores": A droga levou "Vitinho" das bicicletas aos assaltos a carros

Dependência desviou jovem maiato "influenciável" que acabou sempre por sucumbir ao vício.

Antes de ser o "Rei dos Catalisadores", Vítor Macedo foi o "Vitinho", uma criança feliz que gostava de conviver e, como tinha jeito para isso, de consertar as bicicletas dos amigos, na Maia, de onde é natural e onde a família tinha uma vivenda.

Foi educado com os valores do respeito, da família e do trabalho. Mas ele e os três irmãos perderam bem cedo o pai, que passou grande parte da vida emigrado em Angola. Uma perda irreparável que nunca superou e que pode, segundo amigos de infância com quem o JN falou, ajudar a explicar os desvios que o levaram à toxicodependência e à vida marginal.