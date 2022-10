"Rei dos Catalisadores" já foi condenado 17 vezes

Alexandre Panda Hoje às 07:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Vítor Macedo foi recentemente sentenciado a dez meses de prisão efetiva pelo furto de um carro. Juíza diz que arguido faz do crime modo de vida.

São 17 condenações por furto simples e até agora o "Rei dos Catalisadores" foi sempre sentenciado com multas ou penas de prisão suspensas na sua execução. Mas, no último julgamento em que é arguido pelo furto de um Audi 80, a juíza do Tribunal do Bolhão, no Porto, decidiu, há dias, aplicar a Vítor Macedo uma pena de 10 meses de prisão efetiva. O homem que foi colocado em prisão preventiva no último sábado após oito detenções desde maio deve agora começar a responder por inúmeros furtos.

"O registo criminal do arguido revela que vem fazendo do crime de furto o modo de vida, sendo o peso dos 16 furtos pelos quais já foi condenado muito relevante. A insegurança criada pelo arguido, conhecido pelo furto de automóveis, gera grande alarme social na comunidade, impondo-se que a comunidade sinta que a lei garante e repõe a ordem pública". Foi com estas palavras que a juíza do Tribunal do Bolhão fundamentou, no dia 30 de setembro, a aplicação de uma pena efetiva de prisão a Vítor Macedo, que nunca compareceu no julgamento.