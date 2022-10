JN Hoje às 11:40 Facebook

Vítor Macedo saiu esta manhã em liberdade do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Tinha sido detido na véspera em Vila do Conde. Desde maio, já foi detido por oito vezes. Nunca ficou preso.

Nova detenção, o mesmo resultado. O Rei dos Catalisadores voltou a sair em liberdade após ser ouvido esta manhã nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto. Vítor, de 30 anos, nem meia hora passou no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

O mecânico, residente em Matosinhos, havia sido detido pela GNR na véspera, quinta-feira, nas imediações de um centro comercial em Vila do Conde. Pendia sobre ele um mandato de apresentação ao tribunal por ter faltado a uma diligência judicial.

Esta manhã de sexta-feira, Vítor foi conduzido ao TIC do Porto pela GNR de Vila do Conde. Acabaria por sair em liberdade menos de uma hora depois.

Vítor é suspeito de dezenas e dezenas de furtos na zona do Grande Porto. Desde maio deste ano já foi detido por oito vezes. De todas elas acabou por sair em liberdade.