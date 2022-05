"Reis dos elétricos" detidos pela PSP em Lisboa

Reis Pinto Hoje às 10:19 Facebook

Três homens (pai, filho e um amigo), carteiristas conhecidos como os "Reis dos elétricos", foram detidos, em Lisboa, pela PSP. Foram surpreendidos com uma carteira que haviam furtado num elétrico.

Com idades compreendidas entre os 37 e os 69 anos, foram surpreendidos, no dia 20 de maio, pelos Polícias em flagrante delito na zona de Belém. Segundo refere a PSP, em comunicado divulgado esta quinta-feira, são "conhecidos pelo modo de vida neste quadro criminal - que já lhes motivou inclusive pesadas passagens em ambiente prisional" e por atuarem nas carreiras de elétricos de Lisboa.

"Na zona do Cais do Sodré os Polícias detetaram os suspeitos a atuar junto de vítimas, sendo montado um dispositivo de vigilância. Neste contexto, pelas 13.27 horas os três suspeitos foram detidos quando, em Belém, saíram de um Elétrico com uma carteira furtada. A vítima, de nada se apercebeu. Este furto render-lhes-ia 180 euros, não estivessem os Polícias a acompanhar os movimentos destes suspeitos", sublinha a Polícia.

Posteriores diligências permitiram imputar-lhes mais dois furtos cometidos nas mesmas circunstâncias e em coautoria.

O Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, a quem os três detidos foram presentes para primeiro interrogatório, decretou que ficassem todos a aguardar julgamento sob o regime de apresentações semanais, decretando ainda a proibição de os mesmos frequentarem os elétricos de Lisboa.