Relação absolve dois arguidos condenados por tráfico de droga na cadeia de Izeda

O Tribunal da Relação de Guimarães absolveu dois arguidos da prática de um crime de tráfico de estupefacientes a que haviam sido condenados pelo Tribunal de Bragança por acórdão de 4 de maio de 2020, um nas penas de 4 anos e 8 meses de prisão, e outro 4 anos e 5 meses de prisão, por pertencerem a um grupo de 22 pessoas que introduzia droga no Estabelecimento Prisional de Izeda.

A Relação de Guimarães concedeu ainda parcial provimento aos recursos interpostos por outros dez arguidos e arguidas, diminuindo as penas únicas que lhes tinham sido aplicadas, na decisão do Tribunal Judicial de Bragança que variavam entre os 7 anos e os 11 anos e 8 meses, variando agora entre os 6 anos e os 11 anos de prisão.

Os factos reportam-se a um esquema de introdução de produto estupefaciente no estabelecimento prisional de Izeda, por parte de familiares de reclusos, nos dias das visitas. No total dos 22 arguidos no processo, o Tribunal de Bragança aplicou penas de prisão efetiva (entre quatro anos e seis meses e 11 anos e oito meses) à maioria dos arguidos, condenados por tráfico de droga agravado. Quatro mulheres foram condenadas a penas de três anos de prisão, suspensas na sua execução, absolvidas dos crimes de tráfico de droga, mas condenadas por branqueamento de capitais, por terem facultado as contas bancárias para os depósitos resultantes das transações de estupefacientes.

A decisão do Tribunal da Relação de Guimarães condena dezanove arguidos e arguidas e considera que ficou provado que, de inícios de 2016 a Outubro de 2017, quatro arguidos, à data dos factos reclusos na cadeia de Izeda, procederam à aquisição de canábis, heroína e cocaína no exterior do estabelecimento prisional, e ao seu transporte, introdução e comercialização naquele estabelecimento prisional, contando com a colaboração de outros reclusos e familiares. Além disso, a Relação considera que o produto era introduzido no estabelecimento prisional por ocasião das visitas, levado por familiares de arguidos reclusos ou com a colaboração de um arguido que desempenhava funções num balcão exterior ao estabelecimento prisional. Para receberem os pagamentos relativos às vendas de produto estupefaciente que comercializavam no interior do estabelecimento comercial, os arguidos utilizavam contas bancárias tituladas por outras pessoas.

Não ficou provado que com vista à prática destes factos tivessem os arguidos organizado uma estrutura humana e logística, tendo sido absolvidos da prática de um crime de associação criminosa.